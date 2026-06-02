Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna yönetiminin Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik “terör saldırıları” gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Bu eylemlere karşılık olarak Rus ordusunun Ukrayna’daki askeri hedefleri vurduğu belirtildi.

BİRÇOK BÖLGE HEDEF ALINDI

Açıklamada, saldırıların başta Kiev olmak üzere Zaporijya, Harkiv ve Dnipropetrovsk kentleri ile Poltava, Hmelnitski ve Sumi bölgelerini kapsadığı ifade edildi.

Bu bölgelerdeki askeri sanayi tesisleri, yakıt depoları, ulaşım altyapısı ve askeri havaalanlarının hedef alındığı kaydedildi.

YÜKSEK HASSASİYETLİ SİLAHLAR KULLANILDI

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların hipersonik aerobalistik füzeler dahil olmak üzere havadan, denizden ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığı aktarıldı.

“TÜM HEDEFLER VURULDU”

Açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu ifade edildi.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bağımsız kaynaklardan henüz doğrulama yapılmadı.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar devam ederken, son gelişmeler bölgede gerilimin yeniden tırmandığına işaret ediyor.