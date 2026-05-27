Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rusya Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, güçlerinin Ukrayna'da iki yerleşim yerini daha ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki Hraniv köyü ile Zaporijya bölgesindeki Vozdvyzhivka köyünün ele geçirildiğini bildirdi.

Bu arada, yetkililere göre Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının şehirdeki bir kazan dairesine hasar vermesinin ardından Rusya'nın Taganrog kentinde yerel olağanüstü hal ilan edildi.

Ukrayna henüz Rusya'nın iddialarına ilişkin bir açıklama yapmadı.