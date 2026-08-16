Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki faaliyetlerine ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı.
Askeri birliklerin cephe hattının genelinde ilerlemeyi sürdürdüğü vurgulanan açıklamada; Kuzey ve Güney askeri gruplarına mensup unsurların Harkiv alanında yer alan Kudiyevka ile Donetsk bölgesindeki Perşomaryevka yerleşim birimlerinde denetimi sağladığı aktarıldı.
Öte yandan Savunma Bakanlığı, bir gün önce de Zaporijya sınırlarındaki Rıbalskoye bölgesinin kontrolünün ele geçirildiğini beyan etmişti.