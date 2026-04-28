Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Zemlyanki, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de İlyinovka yerleşim yerleri kurtarıldı" ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'da Sumi bölgesinde Taratutino, Donetsk bölgesinde de İlyiçovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.