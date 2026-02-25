Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Grafskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesinde Grafskoye yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesinde Rizdvyanka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.