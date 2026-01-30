Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden 6 yıl geçti. 6 yıldır süren savaşta kazanan ya da pes eden olmadı. Özellikle Avrupa ve Amerika'nın Ukrayna'yı silahlandırması, Ukrayna'nın direncini artırdı. ABD Başkanı Trump ise bu savaşı artık bitirmek istiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelnski, müzakerelerde gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

2 MADDEDE UZLAŞILAMADI

Kiev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenski, ABD ile yapılan müzakerelerde 2 maddeyi desteklemediklerini, geri kalan tüm maddelerde uzlaşı sağladıklarını belirtti. Anlaşmadan yana olduklarını ancak bu anlaşmanın imzalanmasından önce ABD'nin güvenlik garantisi vermesini istediklerini söyleyen Zelenski, "Putin ile Moskova'da görüşmem imkansız. Bu, Putin'le Kiev'de görüşmekle aynı şey. Onu Kiev'e davet edebilirim. Gelsin" dedi.

TRUMP RİCACI OLDU

Trump'ın Putin'den ricacı olduğunu dile getiren Kremlin Sözcüsü Peskov da ABD Başkanı Trump'ın şahsen, Putin’den Kiev’e saldırıları 1 hafta durdurma ricasında bulunduğunu ve Rusya'nın da bunu kabul ettiğini açıkladı.