Bakanlık açıklamasında, Vladimir Putin’in kararıyla ilan edilen ateşkesin 8 Mayıs’ta yürürlüğe girdiği ve 11 Mayıs’ta sona erdiği hatırlatıldı. Bu süreçte Rus birliklerinin mevcut mevzilerinde kaldığı ve ateşkese uyduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna güçlerinin insansız hava araçları ve topçu saldırılarıyla Rus mevzilerini hedef aldığı belirtilirken, toplam 30 bin 383 ihlal tespit edildiği kaydedildi. Ateşkes ihlallerine karşılık verildiği ve sürenin sona ermesinin ardından çatışmaların devam ettiği aktarıldı.