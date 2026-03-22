Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki operasyonlarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, “Kuzey askeri grubu birlikleri kararlı eylemleri sonucunda Sumi bölgesindeki Potapovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi” denildi.
CEPHE HATTINDA İLERLEME VURGUSU
Bakanlık, Rus birliklerinin cephede farklı yönlerde ilerleme kaydettiğini öne sürdü. Sahadaki askeri faaliyetlerin yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, gece saatlerinden itibaren Ukrayna’ya ait 99 insansız hava aracının Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.