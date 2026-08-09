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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki askeri faaliyetlerine ve cephedeki son duruma dair resmi bir bildiri yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun cephe hattının her iki kanadında da ilerlemesini sürdürdüğü vurgulanarak, "Donetsk Halk Cumhuriyetinin Vasyutinskoye ve Toretskoye yerleşim yerleri kurtarıldı” bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı, bir gün önce yaptığı duyuruda da Harkiv sahasında bulunan İvanovka bölgesinin kontrolünü ele geçirdiklerini aktarmıştı.