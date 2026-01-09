Rus ordusunun Ukrayna'ya bu gece düzenlediği hava saldırısı sonucu ülke genelinde 1000'in üzerinde yerleşim yerinde elektriğin tamamen veya kısmen kesildiği bildirildi.

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü "Ukrenergo" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkeye düzenlediği son hava saldırısı sonucu enerji sisteminde yaşanan sorunlar hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya'nın ağırlıklı olarak başkent Kiev ve bölgesini hedef aldığı aktarılan açıklamada, "Bu felaket (saldırı), 1000'den fazla yerleşim yerinin elektriğini tamamen veya kısmen kesti." ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, "Rus bombardımanın neden olduğu elektrik sistemindeki ağır durum nedeniyle bu sabah, birkaç bölgede acil durum kesintileri uygulandı." denildi.

Açıklamada, ülkede gün boyunca elektriğin tasarruf edilerek kullanılması gerekeceği vurgulanarak, "Akşam ve gece saatlerinde düşman, çeşitli bölgelerdeki enerji altyapısına saldırdı. Sonuç olarak bu sabah, başkent ve bölgesinde önemli sayıda aboneler elektriksiz kaldı." ifadesine yer verildi.

KLİÇKO'DAN "İMKANI OLANLARA GEÇİCİ OLARAK KİEV'DEN ÇIKMA" ÇAĞRISI

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hava saldısının ardından kentteki son durumu aktardı.

Kiev'e yapılan saldırı sonucu başkente su, elektrik ve ısıtma sorununun yaşandığını belirten Kliçko, "Kiev'deki apartmanların yarısı, yaklaşık 6 bini, kritik altyapısına yapılan düşman saldırısı sonucu hasar görmesi nedeniyle şu anda ısıtmasız kaldı. Kentte su tedarikinde de aksamalar yaşanıyor." bilgisini verdi.

Kliçko, hastane gibi kritik altyapılarına en kısa sürede elektrik sağlanması için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Dün gece Kiev'e yapılan kombine saldırı, başkentin kritik altyapı tesisleri için en acı vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.

İleriki günlerde soğuk havaların olacağının altını çizen Kliçko, "Başkentte yaşayan ve geçici olarak şehri terk etme imkanı olanlara, alternatif enerji ve ısıtma kaynaklarının bulunduğu yerlere gitmelerini tavsiye ediyorum." açıklaması yaptı.