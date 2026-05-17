Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 22.00 ile 07.00 arasında başta Moskova olmak üzere birçok bölgede Ukrayna’ya ait 556 uçak tipi İHA önlenerek imha edildi.

İHA’ların etkisiz hale getirildiği bölgeler arasında:

Belgorod

Kaluga

Kursk

Oryol

Bryansk

Voronej

Tula

Smolensk

Pskov

Lipetsk

Tver

Rostov

Krasnodar

yer alırken, ayrıca Kırım Yarımadası, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde de İHA’ların düşürüldüğü bildirildi.

SABAH SAATLERİNDE SALDIRILAR SÜRDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı’nın ikinci açıklamasında ise 07.00-09.00 saatleri arasında saldırıların devam ettiği belirtildi. Bu süreçte de Moskova başta olmak üzere çeşitli bölgelerde 30 İHA daha düşürüldü.

ŞEREMETYEVO HAVALİMANI’NA İHA PARÇALARI DÜŞTÜ

Şeremetyevo Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada, vurulan bir İHA’nın parçalarının havalimanı sahasına düştüğü bildirildi. Enkazın uçuş ve yolcu hizmet alanlarından uzakta olduğu, herhangi bir yaralanma ya da hasar yaşanmadığı kaydedildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente 120’den fazla İHA ile saldırı düzenlendiğini açıklarken, Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev saldırılar sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Olaylarla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.