Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun bölgeye İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Drozdenko, saldırı sonucunda Ust-Luga Limanı'nın hasar gördüğünü ve toplam 36 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

RUSYA GENELİNDE 230 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 230 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından Moskova, Leningrad ve Karadeniz üzerindeki çeşitli bölgelerde vurulduğunu duyurdu.

Başta Moskova ve St. Petersburg olmak üzere bazı şehirlerdeki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiği, bazı uçuşların ertelendiği veya iptal edildiği bildirildi.

HAFTANIN EN YOĞUN SALDIRISI

Leningrad bölgesi, savaşın başlangıcından bu yana hafta içinde en yoğun İHA saldırısına maruz kaldı. Bu hafta bölge üzerinde 200'den fazla İHA'nın vurulduğu kaydedildi.