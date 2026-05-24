24 Mayıs 2026 Pazar
Rusya, Kiev'i balistik füzelerle vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yoğun füze ve İHA saldırısı gerçekleşti. Kentin çok sayıda noktasına isabet eden balistik füzeler ve İHA’lar nedeniyle çok sayıda patlama meydana geldi. Rusya’nın saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı.

Kiev’e Rusya tarafından gece saatlerinde balistik füzelerle hava saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından kentte peş peşe patlamalar duyuldu. Sirenlerin çalması üzerine halk sığınaklar indi. Saldırı anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ukrayna'da başkent Kiev'de bulunan, hava-hava füzeleri, roketler ve mühimmat üreten kritik bir devlet savunma sanayii fabrikasının füze saldırısında isabet aldığı öğrenildi. Fabrikadan yükselen alevler görüntülere yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI: ÖLÜ VE YARALIAR VAR

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente gece yarısından beri sürdürdüğü hava saldırıları sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın gece yarısından beri Kiev'e yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Kliçko, saldırılar sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 21 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıda füze ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığını aktaran Kliçko, Kiev'de bazı apartmanların hasar gördüğüne işaret ederek, "Başkentin tüm ilçelerinde hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve İHA saldırıları sürüyor.

Rusya'nın, Kiev bölgesine saldırılarında "Oreşnik" orta menzilli hipersonik balistik füze de kullandığına dair görüntüler ise bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: AA / DHA
