Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerinin, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan altyapı tesisleri ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Gece İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu bilgisi paylaşılan ifade edilen açıklamada söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı belirtildi.

Kiev bölgesinde ise Ukrayna ordusunun ikmalinde kullanılan malzemelerin depolandığı "Gostomel" lojistik merkezinin hedef alındığı da aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, Karadeniz'in kuzeybatısında, Odessa Limanı'na Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için çift kullanımlı yük taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin seyir halindeyken vurulduğu da ifade edildi.

Bakanlığın diğer açıklamasında ise dün yerel saatle 20.00'den bugün sabah 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin, Rusya'nın farklı bölgelerinde 218 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi de yer aldı.