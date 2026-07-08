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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna sahasındaki son askeri faaliyetlerine ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Kiev yönetiminin Rusya topraklarında yer alan sivil unsurlara yönelik olan ve "terör eylemleri" olarak nitelenen saldırılarına misilleme olarak gece saatlerinde Kiev'deki askeri savunma altyapısının hedef alındığı belirtildi.

FÜZE PARÇALARI VE İHA MONTAJ ATÖLYELERİ HEDEF ALINDI

Operasyonun karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla icra edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, imha edilen noktalar hakkında şu detaylar aktarıldı:

"Saldırı sonucunda, FP-5 Flamingo seyir füzeleri için parçaların üretildiği ve depolandığı 'Samsung-Ukrayna' sanayi işletmesi ile uzun ve orta menzilli insansız hava araçları (İHA) montaj atölyesi vuruldu."