Rus devlet teknoloji devi Rostec, savaş sahasında savunma hatlarını felç edecek yeni nesil yapay zeka destekli "kamikaze İHA sürüsü" teknolojisinin testlerini tamamladığını açı. Sistemin en korkutucu özelliği; İHA'ların kendi aralarında karar verip hedef paylaşımı yapabilmesi.

TEK OPERATÖR, ON ÖLÜMCÜL DARBE

Geliştirilen teknoloji, tek bir operatörün aynı anda 10 adet kamikaze İHA’yı koordine etmesine olanak tanıyor. Supercam İHA’ları temel alınarak oluşturulan bu sürü sistemi, bir mobil komuta merkezinden yönetiliyor. Yapay zeka, bir İHA'nın tespit ettiği hedefi anında tüm gruba yayarak operasyonel hızı milisaniyelere indiriyor.

KENDİ ROLLERİNİ KENDİLERİ DAĞITIYORLAR

Sistemin beynini oluşturan yerleşik sinir ağı, İHA’lara birer "asker" gibi roller atıyor. Yapay zeka; hangi İHA'nın hedefi izleyeceğini, hangisinin öncü saldırıyı yapacağını, hangisinin ise nihai "öldürücü darbeyi" indireceğini otomatik olarak belirliyor.

HAVA SAVUNMASINI AŞMAK İÇİN "FEDAİ" STRATEJİSİ

Haberin en çarpıcı detayı, sürünün hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmek için kullandığı taktik. Sürüdeki bazı İHA’lar, kendilerini düşman hava savunma sistemlerine fırlatarak "fedai" görevi üstleniyor. Savunma delindikten sonra ise grubun geri kalanı ana üsleri ve stratejik araçları imha etmek için yolu temiz buluyor.

ROSTEC'TEN GÖVDE GÖSTERİSİ

"Test sahasındaki tüm hedefler başarıyla vuruldu. Bu teknoloji, düşman savunmasını aşmak ve karmaşık hedeflere yoğun saldırılar düzenlemek için tasarlandı."

Bu gelişme, insansız sistemlerin artık sadece birer uzaktan kumandalı araç değil, kendi kararlarını verebilen otonom silah platformlarına dönüştüğünü kanıtladı. Uzmanlar, "katil yapay zeka" olarak adlandırılan bu tür sistemlerin küresel güvenlik doktrinlerini kökten değiştireceği konusunda uyardı.