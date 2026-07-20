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Kaynak: İHA

Rusya, Ukrayna'nın Odessa Limanı açıklarında seyreden bir yük gemisine saldırı düzenledi.

Ukrayna Başbakanı Sergii Koretskyi, Batı Afrika ülkesi Gine-Bissau bayraklı geminin mısır yükünü aldıktan sonra limandan ayrıldığını ve gemide Hindistan, Suriye ve Ukrayna vatandaşlarından oluşan 18 kişilik mürettebatın bulunduğunu açıkladı.

Saldırıda gemide büyük çaplı yangın çıktığını belirten Koretskyi, Ukrayna Deniz Kuvvetleri’nin kurtarma çalışmaları başlattığını ve 2’si yaralı 8 denizciyi başarılı bir şekilde kurtardığını söyledi. Koretskyi, 5 denizciden ise hâlâ haber alınamadığını ifade etti.

Başbakan Koretskyi, kurtarma ekiplerinin ikinci bir saldırı riski nedeniyle hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştığını ancak gemideki yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.