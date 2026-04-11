Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından alıkonulan 175 Rus askerinin geri getirildiği belirtildi. Buna karşılık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 175 esir askerin de Kiev’e teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna tarafından alıkonulan ve Kursk Bölgesi'nde ikamet eden 7 Rus vatandaşın da serbest bırakıldığı kaydedildi. Bu kişilerin ülkelerine dönerek aileleriyle buluşacağı aktarıldı.

RUS ASKERLERİ BELARUS’TA

Rusya Savunma Bakanlığı, serbest bırakılan askerlerin şu anda Belarus topraklarında bulunduğunu bildirdi. Askerlere burada gerekli tıbbi ve psikolojik destek verileceği, ardından rehabilitasyon ve tedavi için askeri hastanelere sevk edilecekleri belirtildi.

ZELENSKİY: ÇOĞU 2022’DEN BERİ ESİR

Volodimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen esir takası kapsamında 175 Ukraynalı askerin ülkeye döndüğünü duyurdu.

Zelenskiy, serbest bırakılan askerler arasında yaralıların da bulunduğunu belirterek, “Çoğu 2022’den beri esaret altındaydı” ifadelerini kullandı.

7 UKRAYNALI SİVİL DE SERBEST BIRAKILDI

Zelenskiy ayrıca esir değişimi kapsamında 7 Ukraynalı sivilin de serbest bırakıldığını açıkladı. Ukrayna lideri, ülkesi için tüm esirlerin geri dönmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak esir takasının gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.