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Bakanlığın açıklamasında, serbest bırakılan Rus askerlerinin geçici olarak Belarus'ta bulunduğu ve burada kendilerine psikolojik destek ile tıbbi bakım sağlandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin devamı için daha sonra Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına sevk edileceği ifade edildi. Esir değişiminin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, takas kapsamında 160 Ukraynalı askerin ülkeye döndüğünü duyurdu. Zelenskiy, "Hepsi 2022 yılından bu yana esaret altındaydı." ifadelerini kullanarak, Ukraynalı tüm esirlerin serbest bırakılması için girişimlerin süreceğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde birçok esir değişimi gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay iki ülke arasında 9-11 Mayıs tarihlerini kapsayan üç günlük geçici ateşkes planının, her iki taraftan 1000 askerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını da içerdiğini açıklamıştı. Moskova ve Kiev yönetimleri bu girişimi kabul ettiklerini duyursa da ateşkes süresince planlanan esir değişimi hayata geçirilmedi.

Daha sonraki süreçte ise 15 Mayıs'ta 205, 5 Haziran'da ise 185 askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı yeni esir takasları gerçekleştirildi.