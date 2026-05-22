Rus devlet televizyonu Vesti’ye konuşan Dankvert, Rusya’nın Ermenistan menşeli çiçek ithalatına uyguladığı geçici kısıtlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ermenistan’daki üretici ve ihracatçı firmalara yönelik denetimlerin süreceğini ifade eden Dankvert, sorunların yalnızca çiçek ürünleriyle sınırlı olmadığını belirterek, sebze ve meyve sevkiyatlarında da benzer problemlerle karşılaştıklarını söyledi. Nihai kararın yapılacak incelemelerin ardından verileceğini kaydetti.

Rusya, bugün itibarıyla Ermenistan’dan gerçekleştirilen çiçek ithalatına geçici sınırlama uygulamaya başlamıştı.

Son dönemde iki ülke arasında karşılıklı eleştirilerin artması da dikkat çekiyor.