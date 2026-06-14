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Kaynak: AA

Rusya'nın Oryol Bölge Valisi Andrey Klıçkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Oryol bölgesine yönelik İHA saldırısı düzenlediğini aktardı.

Bölge üzerinde 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade eden Klıçkov, İHA'lardan birinin, bölgenin merkez Oryol şehrindeki bir apartmana isabet ettiğini belirtti. Klıçkov, "Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Hasar gören daire sakinleri şehirdeki otellere yerleştirildi. Saldırı sonrası çalışmalar sürdürülüyor." dedi.

Binayı vuran İHA'nın şarapnellerle donatıldığına dikkati çeken Klıçkov, bunu "terör saldırısı" olarak adlandırdı.