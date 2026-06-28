Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Enerji Bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda dizel yakıt ihracatını yasaklamayı planlamadıklarını söyledi.
Novak, akaryakıt piyasasındaki durumun ele alındığı toplantının ardından başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Dizel ihracatına yasak getirilmesi konusunun toplantıda değerlendirildiğini belirten Novak, "Rusya Enerji Bakanlığının mevcut tavsiyesi, dizel ihracatının yasaklanmaması yönünde." dedi.
Novak, piyasadaki gelişmelerin sürekli takip edileceğini ve konunun pazartesi günü düzenlenecek toplantıda yeniden ele alınacağını kaydetti.
Rusya, dünyanın önde gelen dizel yakıt ihracatçıları arasında yer alıyor.
Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alındı. Rus hükümeti ise akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.
Öte yandan, ülkede Moskova ve St. Petersburg şehirleri dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışında kısıtlamalar uygulanıyor.