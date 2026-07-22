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Kaynak: AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Rus hükümet yetkilileriyle yapılan ekonomik konulara yönelik toplantıda açıklamalarda bulundu.

Enerji sektörü ve bazı diğer alanlarda durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik "dış girişimler" bulunduğunu ifade eden Putin, "Ülke ekonomisi ve kilit sektörleri, yakıt ve enerji sektöründeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik dış girişimlere rağmen istikrarlı" ifadelerini kullandı.

Rus ekonomisinin ve ana sektörlerinin başarılı seyrini koruduğunu dile getiren Putin, "Bu sorunlar geçici nitelik taşıyor ve ekonominin genel görünümünü etkileyemez" dedi.

Rusya federal bütçesinin haziranda fazla verdiğine işaret eden Putin, bu gelişmede bütçe gelirlerindeki artışın önemli rol oynadığını belirtti.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar oluyor.