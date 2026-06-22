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Kaynak: AA

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak’ın, iç piyasada istikrarın korunmasına yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlanması talimatı verdiği bildirildi. Hükümetten yapılan açıklamaya göre Novak, ilgili kurumlarla gerçekleştirdiği toplantıda akaryakıt arzının dengeli şekilde sürdürülmesi için somut adımlar atılmasını istedi.

Toplantıda ayrıca Rusya Federal Rekabet Servisi’ne fiyatları kesintisiz izleme ve gerektiğinde hızlı müdahale etme talimatı verildi. Petrol ürünlerinde gerekçesiz fiyat artışlarının önlenmesi ve rekabet ihlallerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar da masaya yatırıldı.

Bölgelere yapılan yakıt sevkiyatı ve mevcut stok seviyelerinin de değerlendirildiği toplantıda, piyasadaki durumun sürekli kontrol altında tutulduğu vurgulandı.

Öte yandan Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar sonrası çok sayıda rafinerinin bakıma alındığı biliniyor. Bu gelişmelerin etkisiyle hükümetin zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvurduğu, son dönemde ise Moskova dahil bazı bölgelerde akaryakıt satışlarına sınırlamalar getirildiği ifade ediliyor.

Kremlin cephesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hükümetin akaryakıt arzına ilişkin sorunlara karşı gerekli tedbirleri aldığını belirterek, “Akaryakıt fiyatlarının serbestleştirilmesi dahil konu üzerinde çalışmalar sürüyor” dedi.

Peskov ayrıca yasa dışı ilhak edilen Kırım’da yakıt tedarikinin yeniden sağlanması için yoğun çaba yürütüldüğünü dile getirdi.

Tüm bu gelişmeler, Rusya’da akaryakıt piyasasında yeni bir döneme girilip girilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Gözler, açıklanacak tedbir planının detaylarına çevrildi.