Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Tataristan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Abaşev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Tataristan'a yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

İHA'lardan birinin Nijnekamsk'taki bir eve isabet ettiğini kaydeden Abaşev, "Saldırıda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısında Zakamye bölgesinde bulunan işletmelerin hasar gördüğünü belirtti.

Olay yerinde çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Minnihanov, "İşletmelerdeki üretim süreci durdurulmadı." açıklamasında bulundu.