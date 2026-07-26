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Kaynak: AA

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte Belgorod bölgesine çok namlulu roketatar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 89 saldırı düzenlediğini ifade etti.

“1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

143 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini belirten Şuvayev, "Kiev'in bölgeye yönelik saldırılarında, 1 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı” sözlerini sarf etti.

133 UKRAYNA İHA’SI VURULDU!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle dün 20.00'den bugün saat 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 133 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, İHA'ların, Moskova ve Karadeniz bölgesinin aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.