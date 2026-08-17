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Kaynak: AA

Şuvayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesindeki Koloskovo köyünün Ukrayna ordusunca füzelerle hedef alındığını bildirdi.

Saldırı sonucu bir binanın yandığını kaydeden Şuvayev, "6 kişi yaşamını yitirdi. Biri çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA'NIN ORDU İÇİN KULLANDIĞI ODESSA VE İZMAİL LİMANLARINI VURDUK”

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın ordu için kullandığı limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Odessa Limanı'nda devriye botu ve yakıt depolarının, İzmail Limanı'nda da askeri yük taşıyan gemilerin boşaltılması için kullanılan terminalin, Batılı silahlarla dolu hangarların ve insansız deniz araçları depolarının vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Odessa kentinde Novaya Poçta (Nova Poşta) lojistik merkezi ile Dnipropetrovsk bölgesinde İHA deposunun da İHA'larla hedef alındığı ifade edildi.