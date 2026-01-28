Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna krizine çözüm arayışları kapsamında kurulan, Rusya, ABD ve Ukrayna'dan temsilcilerin yer aldığı üçlü çalışma grubunun faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında Moskova-Kiev barış görüşmelerinin 2. turunun 1 Şubat'ta Abu Dabi'de yapılacağını açıkladı.

Peskov’un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Ukrayna müzakerelerindeki gündemin maddelerini kamuoyu önünde tartışmayacağız.

Kremlin, yapıcı müzakerelerin başlamasını memnuniyetle karşılıyor.

Putin, Rus müzakerecilerden düzenli olarak doğrudan raporlar alıyor.

Henüz programda Trump'la görüşme yok ancak hızlıca ayarlanabilir.

'Anchorage' formülünün topraklarla ilgili kısmı Rusya için ilkesel önem taşıyor.

Venezuela için Rusya ile işbirliği önceliğini koruyor.

Caracas ile diplomatik kanallardan sürekli iletişim halindeyiz. İran'a olası bir saldırı, bölgede ciddi istikrarsızlığa yol açar, Rusya tüm taraflardan itidal bekliyor.

Küba'ya yönelik olası abluka endişe verici.”