Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına düzenlediği İHA saldırıları sonucu toplam 278 insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından yok edildi.

İHA’ların Moskova ve diğer bölgelerin yanı sıra Azak Denizi üzerinde de düşürüldüğü bildirildi.

LENİNGRAD BÖLGESİNDE YOĞUN MÜDAHALE

Aleksandr Drozdenko, bölgedeki 60’tan fazla İHA’nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Drozdenko, bölgedeki Primorsk Limanı’nda bir yakıt tankının hasar gördüğünü ve yangının devam ettiğini belirterek, personelin tahliye edildiğini açıkladı.

ULAŞIMDA KISITLAMALAR

İHA saldırıları nedeniyle St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Yetkililer, havalimanındaki operasyonların normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.