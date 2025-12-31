Gdh'den Sema Kızılarslan'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında; Bebek Otel ile birlikte "Amaya" ve "Kütüphane" isimli işletmelere baskın yapıldı.

İstanbul’un en köklü ve gözde mekanlarından biri olan tarihi Bebek Otel, düzenlenen uyuşturucu operasyonun ardından kapatıldı.

Yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette kokain ve likit esrar ele geçirilirken, İstanbul Valiliği uyuşturucu partilerinin adresi haline gelen otelin kapısına mühür vurdu.

DENETİMSİZLİK VE KAÇAK YAPILAŞMA TARTIŞMALARI

Otelin bugün uyuşturucu suçlarıyla gündeme gelmesinin arka planında, geçmiş dönemdeki denetim zafiyetlerinin yattığı ifade ediliyor.

Boğaziçi Kanunu’na aykırı şekilde otele eklenen kaçak asansörler, iptal edilen merdivenler ve tarihi dokuyu tahrip eden tam kat ilaveler, İBB yönetiminin bu hukuksuzluklara göz yumduğu iddialarını beraberinde getirmişti.

"BAĞIŞ" ADI ALTINDA RÜŞVET ÇARKI İDDİASI

Kamuoyunda yankı uyandıran bilgilere göre; Boğaz hattındaki bu kaçak yapıların korunması karşılığında İBB ile bağlantılı isimlere "bağış" maskesi altında astronomik ödemeler yapıldı.

Küçük işletmelerin basit tentelerine dahi müdahale edilirken, milyarlık rüşvet çarkı sayesinde bu yapıların dokunulmaz kılındığı öne sürülüyor.

BAKANLIK HUKUKSUZLUĞA MÜDAHALE ETTİ

İBB yönetiminin sessiz kaldığı bu rant düzenine karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlık, Boğaz’ın silüetini bozan illegal eklentiler için yıkım kararlarını hızlandırarak denetimi doğrudan devraldı. Devletin bu kararlı adımıyla, imtiyazlı yapıların üzerindeki koruma kalkanı aralandı.

SUÇ MAHALLİ OLARAK TESCİLLENDİ

Daha önce rüşvet, yolsuzluk ve imar kirliliği iddialarıyla anılan Bebek Otel, son operasyonla birlikte artık bir "suç mahalli" olarak kayıtlara geçti.

Valiliğin bir ay süreyle kapatma kararı, Boğaz hattında kümelenen hukuksuz yapılara ve suç ağlarına yönelik en somut yaptırım olarak değerlendirildi.