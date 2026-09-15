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Kaynak: DHA

Antalya'da bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan adli soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DİJİTAL MATERYALLER SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturma, ilk olarak avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü.'nün gözaltına alınmasıyla başladı. İ.Ü.'ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan detaylı ön incelemelerde emniyet mensuplarıyla ilgili kritik kayıtlar tespit edildi.

İncelemelerde Narkotik Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U, Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E, O.U. ile irtibatlı olduğu belirlenen S.G. ve firari durumdaki M.A.S. hakkında suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen verilere ulaşıldı.

6 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Elde edilen yeni deliller doğrultusunda operasyon genişletilerek Emniyet Müdürleri O.U. ve E.D.E.'nin yanı sıra Narkotik Şube Büro Amiri M.A. ve S.G. de gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.