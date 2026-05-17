Kumru (Ordu) Belediye Başkanı Sayın Yusuf Balçuva -nüfus artışını desteklemek için- “On çocuk yapana sıfır araba vereceğim.” demişti ya hani, bu ifade niyeyse iyiden iyiye kafama takıldı.

*

Aşağıya koyuyorum olmuyor, yukarıya koyuyorum dolmuyor!

Rüşvet veriliyor diyeceğim, rüşvet değil, teşvik veriliyor diyeceğim teşvik değil.

Teşviğe biraz uyuyor ama onun da ilerisi sıkıntılı.

Niye sıkıntılı?

On çocuk olduğunda ve bir de belediye başkanı değiştiğinde…

Yeni gelen hibe edilen arabayı isterse…

Belediyenin şartları müsait değil deyip yardımları keserse, ki bugünkü ekonomik şartlarda öyle olma ihtimali çok yüksek.

Niye yüksek?

Çiftçinin hali…

Köylünün hali belli.

Ne ektiklerinden bir şeyler kazanabiliyorlar ne sattıklarından…

Kendi ağızlarıyla söylüyorlar “Karnımızı doyurursak kazancımız o” diyorlar.

Bugün benzin 80 liralarda -biraz altı-üstü- oynayıp duruyor…

Bunun her yıl vergisi…

Bakımı…

Muayenesi…

Hele de Allah korusun bir trafik kazası da yapıldı mı yandı gülüm keten helva!

*

Hani Kumru Belerdiyesi şöyle bir şey deseydi kimse karşı çıkmazdı.

“Siz on çocuk yapın on çocuğun her birinin ilkokulda Üniversite çağına kadar eğitimini ben üstleniyorum.”

Yetmez… “Kendilerine iş de bulacağım.” deseydi, sayın başkana söyleyeceğim tek bir cümle vardı.

“Helal olsun başkan sana, helal olsun!”

*

Ama yok, öyle olmayacak!

Benim Anadolu insanım ha bire 5 çocuk on çocuk için uğraşıp duracak.

Sonra ne olacak. Daha önceki yazımda da söyledim, olan annelere olacak. O yükün altında inim inim inleyecekler.

*

10 çocuk yapmak için teşvik veya rüşvet… ya da başka bir ad altında prim vermek isteyen sayın başkan, söyler misiniz?

“İlçenizde kreş veya çocuk bakım evi yapmamışsanız, bu anlamda anneye bir umut olamamışsanız bir anne o on çocuğa nasıl bakar?

Onlarla mı ilgilenecek tarlayla tapçayla mı ilgilenecek bu anne?

Nasıl olacak?

*

Bakın ben burada babayı hiç konuşmuyorum.

Hep anne üzerinde duruyorum.

Niye duruyorum?

Çünkü baba dışarıda çalışmayı bahane ederek on çocuğun yükünü annenin sırtın bırakacak.

“Hayat müşterek, ben seninle bir aile oldum” demeyecek.

Hemen hemen hiç bir baba o beş çocukla ya da on çocukla uğraşan anneye destek olmayacak da ondan.

Yetmezmiş gibi baba 11. çocuğu da isteyecek!

Hadi buyurun bakalım!

*

Yok yok bu iş öyle olmaz.

Öyle arabayla…

Primle…

“Şu kadar yapın şunu vereceğim, bu kadar yapın bunu vereceğim” demekle nüfus artışı asla sağlıklı olmaz.

Aksine artan o nüfus belerdiyenin başına da devletin başına da sorun olup çıkar.

Benden söylemesi!

*

Hem bu işler o kadar basit mi ki birden bire 10 çocuk yapılması çıkıveriyor ağızdan…

Hangi planlama sonrasında bu rakam ortaya çıkmış olabilir ki…

Yok yok ben anlayamadım!

Kumru belediye başkanını da anlayamadım onun bu on çocuk önerisini -destek veren varsa onları da- anlayamadım.

Allah hepimize akıl fikir versin.