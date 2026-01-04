NBA’de bu gece oynanan maçlarda Sacramento Kings, karşılaştığı Phoenix Suns’a 129-102’lik skorla farklı mağlup oldu. Buna karşın Sacramento’nun yıldız ismi Russell Westbrook, kariyerinin önemli maçlarından birini geride bırakarak rekora imza attı.

Mücadeleyi 17 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ile tamamlayan 37 yaşındaki Westbrook, NBA tarihinin en skorer oyun kurucusu olmayı başardı. Tecrübeli yıldız, Oscar Robertson’ı geride bırakarak bu önemli başarıyı elde etmeyi başardı.

EN SKORER İSİMLERDEN

18 sezon önce NBA dünyasına katılan ve toplam 26 bin 711 sayıya ulaşan Russell Westbrook, ayrıca NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde de 15. sıraya yükseldi.