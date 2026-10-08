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Rusya-Ukrayna savaşının ardından Türkiye'ye yerleşen Rus vatandaşlarının sayısında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Haziran 2026 verilerine göre Türkiye'de geçerli oturma iznine sahip Rusların sayısı 75 bin 900'e geriledi. Bu rakam, 2023 başındaki zirvenin yaklaşık yarısına denk geldi.

AVRUPA'YA YÖNELDİLER

Eurostat verilerine göre AB ülkelerinde ikamet iznine sahip Rus vatandaşlarının sayısı son dört yılda yüzde 13,6 artarak 876 bin 600'e ulaştı. Almanya, 218 bin kişiyle ilk sırada yer aldı.

Rusların yeni gözde rotaları arasında İspanya, Kıbrıs, Fransa ve Portekiz öne çıktı. İspanya'daki Rus nüfusu yüzde 61 artarak 116 bin 800'e yükselirken, Kıbrıs'ta 2,5, Portekiz'de ise 3,5 katlık artış yaşandı.

Buna karşılık Letonya, Estonya ve Çekya gibi bazı Doğu Avrupa ülkelerinde Rusların oturum izinlerinde düşüş görüldü.