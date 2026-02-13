AKP'nin çarşamba günü TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında öne çıkan bir gelişme meydana geldi. Medyascope Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ruşen Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek tokalaştı.

Erdoğan'ın konuşması öncesi yaşanan bu olay gündeme oturdu ve birçok kişi tarafından tepki ile karşılandı.

Tepkiler üzerine Ruşen Çakır, dün yaptığı kısa açıklama sonrası yeniden konuştu.

Dünkü açıklamasında "İçimin rahat olduğunu herkese söyleyebilirim. Yanlış bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

'SİZE RAĞMEN GAZETECİLİK YAPIYORUM DEMEK İSTERİM'

Çakır yeni açıklamasında "Erdoğan'ın elini sıkarken ondan bir şey istemem. Tam tersine Erdoğan'a, 'bakın ben hâlâ gazeteciyim, size rağmen gazetecilik yapıyorum' demek isterim" dedi.

Açıklamasına şöyle devam etti:

Leş kargası diye kötü bir laf var, çok kişi var böyle, kusura bakmasınlar ama ortada leş yok. Ölmedik, yıkılmadık, ayaktayız.

Ben Erdoğan'la 35 yıl önce de konuştum. 35 yıl önce de elini sıktım. Bugün de sıkarım, yarın da sıkacağım. Ona mikrofon uzatmak istiyorum. Ben aktivist değilim, gazeteciyim.

Erdoğan'dan bir şey isteyeceğim de yok. Böyle bir şeye ihtiyacım yok.

Erdoğan o kadar yakından tanımama rağmen gerek belediye başkanlığı, gerek başbakanlığı, gerekse cumhurbaşkanlığı döneminde bir kere bile Erdoğan'ın makamına girmedim. Bir kere bile Erdoğan'ın uçağına binmedim.

AKILLARA O KONUŞMA GELDİ

Artvin'in Hopa ilçesinde 2011'deki Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi çıkan eylemlerde polisin müdahalesi sonucu fenalaşarak hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu yeniden gündeme geldi.

Erdoğan'ın konuk olduğu bir programda Metin Lokumcu'nun ölümü hatırlatıldı. Erdoğan ise "Bazı resimleri ve ses kayıtlarını ulaştırsınlar. Acaba emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye herhalde siz de akrabanız da olsa hakkı teslim etmeniz gerekir diye düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Çakır, "Ama öldü efendim" dedi. Erdoğan ise "Ben bilmem. Sadece bunu söylüyorum" dedi.

Tokalaşma sonrası bu konuşma yeniden gündeme geldi.