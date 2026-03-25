Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Körfez ülkelerine yönelik tatil planlarında dikkat çeken bir değişim yaşandığını duyurdu.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ve nisan aylarını kapsayan tur rezervasyonlarında toplu iptaller gerçekleşti.

BÖLGEDE GERİLİM ETKİSİ

Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgeye yönelik talebin hızla düştüğü belirtildi. Tur rezervasyonlarına ilginin ciddi şekilde gerilediği vurgulanırken, iptallerin sadece mart ayıyla sınırlı kalmadığı, nisan ayını da kapsadığı ifade edildi.

Tur operatörlerinin aktardığı bilgilere yer verilen açıklamada, "İptaller artık yaygın bir hal aldı ve sadece mart ayını değil, nisanı da etkiliyor. Bu ayki neredeyse tüm turlar iptal edildi" denildi.

OPERATÖRLER YENİ SEÇENEKLER SUNUYOR

Körfez ülkelerine yönelik iptallerin ardından tur operatörlerinin müşterilere doğrudan para iadesi yerine alternatif rezervasyon seçenekleri sunduğu bildirildi. Bu kapsamda turistlerin farklı destinasyonlara yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye, Mısır ve Tayland’ın Körfez yerine en çok tercih edilen alternatifler arasında yer aldığı vurgulandı. Özellikle Türkiye’nin Rus turistler açısından geleneksel olarak güçlü bir pazar konumunda olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, Körfez ülkelerindeki iptal dalgasının yalnızca otelleri değil, hava yolu şirketlerini de olumsuz etkilediği belirtildi. Rusya’daki tur satışlarında uzun süredir lider konumda bulunan Türkiye’nin, yaşanan gelişmelerle birlikte yeniden öne çıktığı ifade edildi.