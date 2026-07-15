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Kaynak: AA

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, Rostec Başkanı Sergey Çemezov’un Başbakan Mihail Mişustin ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptığı değerlendirmelere yer verildi. Çemezov, şirket gelirlerinin 2025’te yüzde 25 arttığını belirtirken, net kârın ise önemli ölçüde düştüğünü ifade etti.

Net kardaki gerilemenin nedenine ilişkin detay vermeyen Çemezov, yatırım projelerini başlatmak için yeterli kaynağa sahip olmadıklarını da dile getirdi. Gelirlerin büyük bölümünün yılın ikinci yarısında elde edildiğini belirten Çemezov, kamu savunma siparişleri ile sivil sözleşmelerin genellikle bu dönemde tamamlandığını aktardı.

Şirketin gelecek beklentilerine de değinen Çemezov, sivil ürünlerden elde edilen gelirlerin 2026 sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 artmasının beklendiğini söyledi. Rostec’in 2025 yılı toplam gelirinin ise yaklaşık 4,5 trilyon rubleye (57,6 milyar dolar) ulaştığı ve iş gücü verimliliğinin yüzde 20,2 arttığı bildirildi.

Finansal tablolarını kamuoyuyla paylaşmayan Rostec, Rusya’nın en büyük savunma sanayi şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.