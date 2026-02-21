İstanbul’da on yıldır yaşayan Rus sanatçı Tatyana Kirillova, Rusya’da 26 Şubat-15 Mart tarihleri arasında düzenlenecek “Around the World: Art Without Borders” isimli uluslararası sanat festivalinin “Artist’s View of the World” yarışmasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Festival, Rusya Federasyonu Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı’nın desteğiyle ve Sankt-Peterburg Devlet Stieglitz Sanat ve Tasarım Akademisi’nin organizasyonunda gerçekleştirilecek.

Yarışma kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların eserleri, akademinin tarihi salonunda sergilenecek ve değerlendirilecek.

Kirillova, yarışmaya üç eserle katılıyor: orijinal yağlıboya tekniğiyle hazırlanan “İnsana Dönüş / Toprağın Sesi / Aşık Veysel” adlı Aşık Veysel portresi, dijital ortamda oluşturduğu Nazım Hikmet portresi ve yine dijital formatta olan “Dünyanın İlk Arabalı Vapur Suhulet-26” başlıklı çalışması.

“Dünyanın İlk Arabalı Vapur Suhulet-26” adlı eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyada arabalı vapur taşımacılığını başlatan öncü gemi Suhulet-26’nın hikâyesini konu alıyor.