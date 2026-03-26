Moskova’da gazetecilere konuşan Aleksandr Novak, petrol ve petrol ürünlerine yönelik küresel talebin güçlü seyrettiğini belirtti. Novak, “Petrol ve petrol ürünlerimize talep var ve indirimler azaldı. Hatta bazı rotalarda artık primli satışlar bile yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

Küresel arzda yaşanan daralmanın fiyatlar üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Novak, piyasalarda rekabetin arttığını söyledi.

ÜRETİM ARTIŞI KADEMELİ OLACAK

Rusya’nın petrol üretimini artırma kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Novak, bunun kısa vadede hızlı şekilde gerçekleşemeyeceğini ifade etti.

Sürecin zaman, yatırım ve finansman gerektirdiğini belirten Novak, üretim artışının kademeli olacağını kaydetti.

İHRACATTA ALTERNATİF ROTALAR GÜNDEMDE

Novak, Rusya’nın petrol ihracatında güzergah çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek ihtiyaç halinde farklı hatların devreye alınabileceğini söyledi.

Bu kapsamda Kazakistan üzerinden geçen boru hatları ile Karadeniz ve Baltık Denizi’ndeki limanların kullanılabileceğini ifade etti.

HÜRMÜZ ETKİSİ NAVLUN MALİYETLERİNİ ARTIRDI

Orta Doğu’daki gelişmelerin deniz taşımacılığı maliyetlerini yükselttiğine işaret eden Novak, Hürmüz Boğazı’nda çok sayıda tankerin mahsur kalmasının küresel tanker arzını azalttığını söyledi.

Bu durumun rekabeti artırdığını ve navlun fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti.

Rusya’nın birçok üründe önde gelen ihracatçılar arasında yer aldığını hatırlatan Novak, yaptırımların ve ticaret gerilimlerinin arttığı mevcut ortamda dost ülkelerle ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

BENZİN İHRACATINDA YENİ KARAR SİNYALİ

Novak ayrıca Rusya’nın benzin ihracatına yeniden kısıtlama getirebileceğini belirterek, bu konunun Rus şirketleriyle yapılacak toplantıda ele alınacağını açıkladı.