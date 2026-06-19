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Kaynak: AA

Rus enerji devi Rosneft’in Üst Yöneticisi (CEO) İgor Seçin, şirketin yıllık olağan genel kurulunda dikkat çeken veriler paylaştı.

Seçin, Rosneft'in Rusya'nın bir numaralı petrol şirketi olma unvanını başarıyla koruduğunu belirtirken, 2025 yılı sonuçlarına göre halka açık şirketler kategorisinde küresel hidrokarbon üretiminde dünya ikinciliğini elinde tuttuğunu vurguladı.

Genel kurulda şirketin operasyonel gücüne dikkat çeken Seçin, Şirketin günlük hidrokarbon üretimi 5 milyon varil barajını aşmış durumda olduğunu belirtirken, petrol eş değeri olarak toplam üretim hacmi 247 milyon tona ulaştığını söyledi.

Rosneft, tek başına tüm Rusya'nın petrol üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını gerçekleştiriyor. Rosneft'in sınırları aşan operasyonel gücüne de değinen Seçin, Hindistan'daki dev petrol rafinerisi komplekslerine ve Avrupa'daki bazı kilit rafinerilerde devam eden ortaklıklara işaret etti.

Şirketin finansal performansı ve yatırımcı güveni tablosu ise şu şekilde şekillendi:

"Bireysel yatırımcı sayısı son 5 yıllık periyotta tam 8 kat artarak 1,7 milyon seviyesine ulaştı. Bu ivme, Rusya borsasının en değerli şirketleri baz alındığında bir rekor niteliği taşıyor. 2000 yılından bu yana yatırımcılarına aralıksız kar payı (temettü) dağıtan şirket, bu istikrarlı politikasını gelecekte de sürdürme kararlılığında."