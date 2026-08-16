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Kaynak: AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ülkesine bu gece füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullanarak saldırılar düzenlediğini ifade etti.

Rus ordusunun Kiev bölgesine yönelik hava saldırılarında 6 kişinin yaralandığını söyleyen Zelenskiy, "Kiev'de çıkan yangınlar hızlı bir şekilde söndürüldü, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor." dedi.

Zelenskiy, Kremençuk şehri ve Kriviy Rig kentine balistik füzelerle saldırıların yapıldığını belirterek, "Kriviy Rig'te 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Sumi kentine de saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, bir kişinin öldüğünü söyledi.

Rus ordusunun son bir hafta içerisinde Ukrayna'nın 13 bölgesine saldırılar düzenlediğini ifade eden Zelenskiy, bu süreç içerisinde ülkesine yönelik 1550'den fazla SİHA, 1560'a yakın güdümlü bomba ve 62 füzenin fırlatıldığını ifade etti.