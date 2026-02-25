Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 4 yıldır devam ediyor. İki ülke arasındaki ateşkes görüşmelerinde bir ilerleme sağlanamazken Rus güçlerinin saldırıları zaman zaman şiddetleniyor.

Ukrayna, savaşta Avrupa ve ABD’den gelen destekle ayakta duruyor. Söz konusu destekler içinde en kritik olanlardan biri de internet erişimi için sağlanıyor. Elon Musk’ın kurucusu olduğu Space X’in internet erişimini sınırsız hale getirmek için uzaya fırlattığı Starlink uyduları, Ukraynalı askerlerin kullanımı için de açıldı. Bu durum, Ukraynalı askerlere operasyonel konuda ciddi avantaj sağladı.

Starlink’in avantajının farkına varan Rus güçleri, savaşın üçüncü yılında kullanmaya başladı. Ancak Ukrayna yönetimi, Rusların Starlink kullanmasının önüne geçmek için harekete geçti. Space X, Şubat ayının ilk haftalarında Rus işgali altındaki bölgelerde faaliyet gösteren kayıt dışı Starlink terminallerini fiilen devre dışı bıraktı. Bu karar, Rusların Starlink’i kullanmasının önüne geçmeyi amaçlıyordu

RUS ORDUSUNDA KRİZ ÇIKTI

Starlink’in devre dışı kalmasının Rus ordusunda krize neden olduğu ortaya çıktı. Politico’da yer alan habere göre, Rus askerler arasındaki iletişim sorunları nedeniyle kaos çıktı.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Bureviy Tugayı'nda görevli analistler, Rusların telsiz konuşmalarında "Elimizde kalan tek şey telsizler, kablolar ve güvercinler” dediğini söyledi. Rus askerlerin Starlink’in kapanması sonrası telaşa kapıldığı belirtilirken "Bağlantı tamamen kesildi. Görüntüler iletilmiyor” dedikleri öğrenildi.

Rusların iletişim sorunlarından yararlanan Ukrayna güçlerinin işgal altındaki yaklaşık yaklaşık 77 kilometrekarelik bir alanı geri aldığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın Bureviy Tugayı'ndan, sadece Mustang çağrı işaretiyle tanınmak isteyen bir hava keşif operatörü, "Rus tarafında, Starlink'in kapatıldığı gün topçu ve havan topu ateşinin önemli ölçüde azaldığını gözlemledik. İnsansız hava araçlarının (İHA) saldırıları ve FPV saldırıları da aniden azaldı" dedi.

Öte yandan Starlink’in devre dışı kalması sonrası Ruslar ağır saldırılar gerçekleştirse de bunların daha önceden belirlenen noktalara yönelik düzenlendiği gelen haberler arasında yer alıyor.