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Kaynak: AA

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna topraklarında sürdürülen askeri operasyonlar ve cephedeki son duruma dair resmi bir bildiri yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği hamleler sonucunda iki farklı bölgede denetimin sağlandığı ifade edildi. Sürece ilişkin ayrıntıların yer aldığı bilgilendirmede, "Sumi bölgesinde Novaya Seç ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Svetloye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Bir gün önce de yine Donetsk bölgesinde yer alan Krasnıy Kut yerleşim yerinin ele geçirildiği açıklanmıştı.