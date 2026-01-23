Rusya’nın Ukrayna ile olan savaşında cephedeki asker ihtiyacını karşılamak adına yabancı uyruklu gençleri orduya dahil ettiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Bu sürecin kilit isimlerinden biri olduğu öne sürülen 40 yaşındaki eski öğretmen Polina Azarnykh’ın, özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden yüzlerce kişiyi Rus ordusuna kazandırdığı belirtildi.

BBC tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Azarnykh’ın Suriye, Mısır ve Yemen gibi ülkelerden yaklaşık 500 kişiye Rusya’ya giriş yapabilmeleri için davetiye gönderdiği tespit edildi.

İddialara göre, sosyal medya platformları üzerinden yürütülen bu faaliyetlerde gençlere yüksek maaş, vatandaşlık ve cephe gerisinde görev yapma gibi vaatler sunuldu.

“POLİNA ADAMLARI ÖLECEKLERİNİ BİLEREK GÖTÜRÜYORDU”

Haberde yer alan bilgilere göre, Azarnykh ile vize süreçlerinde birlikte çalıştığını belirten Habib adlı bir Suriyeli, sürecin iç yüzüne dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Habib, “Polina adamları öleceklerini bilerek götürüyordu” ifadesini kullandı.

Mağdurlardan biri olan 26 yaşındaki Suriyeli inşaat işçisi Omar ise, kendisine cephe hattına gönderilmeyeceğine dair söz verildiğini ve bu güvence için kendisinden 3 bin dolar talep edildiğini öne sürdü. Omar, yaşadıklarını anlatırken Azarnykh’ın kendisine muharip olmayan bir pozisyon vadettiğini dile getirdi.

VATANDAŞLIK VE YÜKSEK MAAŞ VAADİ

Azarnykh’ın sosyal medya paylaşımlarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yabancı savaşçılara ve ailelerine pasaport verilmesini öngören kararnamesini referans aldığı görülüyor. "Rusya’nın Dostu" adlı Telegram kanalında yaptığı paylaşımlarda Azarnykh, orduya katılanları savunduğu şu sözlerle ifade ediyor:

“Her bir askerim bir gurur kaynağıdır. Her asker yeni vatanı Rusya'yı gururla ve kararlılıkla savunmalıdır, çünkü Rusya her biri için yeni bir vatan oluyor!”

İddialara göre, başlangıçta vaat edilen "bekçilik" veya "cephe gerisi hizmet" gibi görevlerin yerini, kısa süreli bir eğitimin ardından sıcak çatışma bölgeleri alıyor.

Araştırmada, Azarnykh aracılığıyla Rusya'ya giden en az 12 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bilgisi de paylaşıldı.