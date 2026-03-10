Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX hızla yayılmaya devam ediyor. Uygulama yönetiminden yapılan açıklamada, platformun toplam kullanıcı sayısının 100 milyona ulaştığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca uygulamadaki günlük ortalama kullanıcı sayısının 70 milyonun üzerine çıktığı ve platform üzerinden gönderilen günlük mesaj sayısının 1 milyarı aştığı belirtildi.

KISITLAMALAR SONRASI HIZLA YAYILDI

Rusya’da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele gerekçesiyle WhatsApp’ın tamamen engellenmesi ve Telegram’a çeşitli kısıtlamalar getirilmesinin ardından MAX uygulaması hızla yaygınlaştı.

Özellikle kamu kurumlarında kullanımın arttığı ifade ediliyor.

ZORUNLU UYGULAMA HALİNE GETİRİLDİ

Rus hükümeti, Eylül 2025’ten itibaren ülkede satılan yeni telefon ve tabletlerde MAX uygulamasının yüklü olarak bulunmasını zorunlu hale getirmişti.

Çin’de kullanılan WeChat benzeri özellikler sunan uygulama, Rus teknoloji şirketi VK tarafından geliştirilen bir mesajlaşma altyapısına dayanıyor.

Rusya’da ayrıca X, YouTube ve Instagram gibi Batı merkezli sosyal medya platformlarına da erişim kısıtlamaları bulunuyor.

Kullanıcıların bu platformlara erişmek için çoğunlukla VPN hizmetlerinden yararlandığı belirtiliyor.