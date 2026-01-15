Kıbrıs Rum Kesimi'nde, Rusya'nın önde gelen gübre üreticilerinden Uralkali'nin eski genel müdürü Vladislav Baumgertner'in cesedinin bulunduğu bildirildi. Polis kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, ceset Sovereign İngiliz askeri üssü bölgesinde, Asprom Burnu'ndaki sarp kayalıklarda tespit edildi. Bu keşif, 7 Ocak'tan beri kayıp olan iş adamının akıbeti konusunda soru işaretlerini artırırken, uluslararası dikkatleri Kıbrıs Rum Kesimi'ne çevirdi. Baumgertner'in son yıllarda adada yaşadığı ve yalnız bir hayat sürdüğü belirtiliyor.

ARAMA OPERASYONUNUN DÖNÜM NOKTASI

Baumgertner'in cep telefonundan gelen son sinyalin Pissouri ve Avdimou köyleri arasındaki kıyı şeridinde alınması üzerine arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Limassol polisi, 10 Ocak'ta başlatılan operasyonlarda helikopterler, insansız hava araçları ve arama-kurtarma ekiplerini devreye soktu. Fırtınalı hava koşulları nedeniyle kısa süreliğine ara verilen aramalar, 12 Ocak'ta yeniden hız kazandı. Kısa süre sonra kayalıklarda ağır derecede bozulmuş bir ceset bulundu.

Polis, cesedin kimliğinin DNA testiyle kesinleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak resmi doğrulama yapılmadığını açıkladı.

Bu süreç, olayın doğal bir kaza mı yoksa başka unsurların devreye girdiği bir durum mu olduğunu aydınlatacak.

VLADİSLAV BAUMGERTNER KİMDİR?

Rus İş Dünyasının Yükselen Yıldızı1972 doğumlu Vladislav Baumgertner, 2000'li yıllarda Uralkali'yi küresel bir oyuncuya dönüştüren kilit isimlerden biri olarak tanınıyordu. Şirketin eski sahibi Dmitriy Rybolovlev döneminde hızla yükselen yönetici, Uralkali ile Silvinit'in birleşmesini başarıyla yönetti. Bu birleşme, şirketin Londra borsasına açılmasını sağladı ve Baumgertner'i 2013'te Forbes'un en pahalı Rus üst düzey yöneticileri listesine taşıdı. Kariyerindeki bu başarılar, onu Rus gübre sektörünün vazgeçilmez figürlerinden biri haline getirdi. Ancak bu parlak yükseliş, uluslararası bir krizle gölgelendi.

POTAS KRİZİNİN MERKEZİNDEKİ ADAM

Baumgertner, 2013 yılında Belarus ile Rusya arasında yaşanan ve küresel potas piyasasını sarsan krizin merkezinde yer aldı. Minsk'te gözaltına alınan iş adamı, daha sonra Rusya'ya iade edildi. Hakkındaki suçlamalar 2015'te düşürüldükten sonra iş dünyasına geri döndü ve Global Ports'un başına geçti. Bu dönem, onun kariyerindeki ikinci bahar olarak nitelendiriliyordu. Son yıllarda Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşayan Baumgertner, HeadOffice adlı bir aile ofisi yönetim şirketinin direktörlüğünü üstlenmişti.

Adadaki hayatı, Rus ekspatriatların tercih ettiği Limassol'da geçiyordu ve son olarak evinden ayrılırken görülmüştü.

BAĞLANTI İDDİALARI VE POLİS SORUŞTURMASI

Olayın dikkat çeken bir başka yönü, Baumgertner'in kayboluşunun hemen ardından Kıbrıs'taki Rus büyükelçiliğinde bir diplomatın şüpheli ölümüyle çakışması. 8 Ocak'ta bulunan diplomatın cesedi, intihar olarak kayda geçmiş olsa da bazı kaynaklar iki olay arasında bağlantı olabileceğini öne sürüyor.

Ancak Kıbrıs Rum Kesimi polisi, Baumgertner'in geçmişteki Belarus yargılamasının bu olayla bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını açıkladı. Soruşturma, cesedin bulunduğu Sovereign Base Area'nın İngiliz yetkilileriyle koordineli yürütülüyor. Bu bölge, stratejik önemi nedeniyle sıkı güvenlik önlemleriyle biliniyor ve arama operasyonları burada yoğunlaşmıştı.