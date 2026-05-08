

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki havalimanlarını kapsayan uçuş yasağının 12 Mayıs’a kadar uzatıldığına dair Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu NOTAM’ın ilerleyen süreçte kısaltılma ihtimali açısından yeniden değerlendirilebileceği belirtilirken, Rosaviatsiya uzmanlarının hava trafik yönetim sisteminin teknik kapasitesine ilişkin analiz çalışmalarını kısa süre içinde tamamlamasının beklendiği aktarıldı.

Söz konusu kısıtlamalar, Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının Rostov bölgesindeki hava trafik kontrol merkezine düşmesinin ardından geçici olarak başlatılmıştı.

Uygulama; Gelincik, Groznıy, Volgograd, Vladikavkaz, Mahaçkale, Mineralnıye Vodı, Nalçik, Soçi, Stavropol, Astrahan, Elista, Magas ve Krasnodar’daki havalimanlarını kapsıyor.