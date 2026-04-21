Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna’daki savaşın seyrine dair kritik veriler paylaşarak Rus güçlerinin saha hakimiyetini artırdığını duyurdu. Güney Askeri Grubu’nun yönetim merkezine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında birlikleri teftiş eden Gerasimov, cephe hattındaki son durumu ve stratejik ilerlemeleri kamuoyuna açıkladı.

Gerasimov’un açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta, Rus ordusunun son aylardaki alan kazanımları oldu. Mart ve Nisan aylarında toplam 34 yerleşim biriminin ve yaklaşık 700 kilometrekarelik bir alanın kontrol altına alındığını belirten Genelkurmay Başkanı, yılbaşından bu yana ele geçirilen toplam alanın 1.700 kilometrekareyi aştığını ifade etti. Ayrıca Luhansk bölgesinin tamamında kontrolün sağlandığını vurguladı.

Donetsk bölgesindeki operasyonların merkezine değinen Gerasimov, Rus güçlerinin Slavyansk ve Kramatorsk istikametinde ilerleyişini sürdürdüğünü, Konstantinovka şehrinde ise çatışmaların devam ettiğini bildirdi. Stratejik öneme sahip Krasnıy Liman kentinin %70’inin Rus kontrolüne geçtiğini belirten Gerasimov, şehrin tamamen "kurtarılması" sürecinin devam ettiğini aktardı.

Kuzey cephesindeki gelişmelere de değinen Gerasimov, Sumi ve Harkiv bölgelerinde oluşturulan "güvenlik bölgesi" çalışmalarının genişlediğini ve bu hat üzerinde 15 yeni yerleşim yerinin ele geçirildiğini dile getirdi. Ukrayna ordusunun ağır kayıplar verdiğini savunan Rus komutan, Kiev yönetiminin "480 kilometrekarelik alanı geri aldık" yönündeki iddialarını "başarısızlığı gizleme çabası" olarak nitelendirdi. Gerasimov, teftiş sonunda cephede başarı gösteren askerleri ödüllendirerek yeni operasyonel görev emirlerini verdi.