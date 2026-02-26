Rus edebiyatı neden dünyanın en derini? Tolstoy ve Dostoyevski’nin gizli gücü ne?

Yeraltından Notlar (Notes from Underground) — Varoluşçuluğun öncüsü kısa roman.

Lev Tolstoy (Epik anlatımın devi) Savaş ve Barış (War and Peace) — Tarihin en büyük romanlarından biri; Napolyon savaşları, felsefe ve insanlık üzerine dev eser.

Anna Karenina — Aşk, toplum ve ahlak trajedisi; "Mutlu aileler birbirine benzer..." cümlesiyle başlar.

Anton Çehov (Kısa öykü ve tiyatro ustası) Vişne Bahçesi (The Cherry Orchard) — Değişen Rusya'yı anlatan başyapıt oyun.

Martı (The Seagull), Üç Kız Kardeş (Three Sisters), Vanya Dayı (Uncle Vanya) — Modern tiyatronun temellerini atan oyunlar.

Birçok kısa öyküsü (örneğin "Damaçta Kadın", "Köpekli Kadın") dünya klasikleri arasında.

Diğer Önemli Klasikler İvan Turgenyev — Babalar ve Oğullar (Fathers and Sons): Kuşak çatışması ve nihilizm temalı.

İvan Gonçarov — Oblomov: Tembellik ve pasifliğin simgesi "Oblomovizm" kavramını doğuran roman.

Mihail Lermontov — Zamanımızın Bir Kahramanı (A Hero of Our Time): Romantik kahraman tipinin zirvesi.

Boris Pasternak — Doktor Jivago (Doctor Zhivago): Devrim dönemi Rusya'sı ve şiirsel anlatım.

Bu eserler, insan doğasının en karmaşık yönlerini işlediği için hâlâ okunuyor ve tartışılıyor. Başlangıç için Suç ve Ceza veya Anna Karenina gibi daha erişilebilir olanlardan başlanabilir; ardından Savaş ve Barış veya Karamazov Kardeşler gibi dev eserlere geçilebilir.

Rus klasikleri, sadece edebiyat değil, felsefe ve psikoloji için de vazgeçilmez kaynaklardır.