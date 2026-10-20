Kaynak: İHA

ABD merkezli savunma haber sitesi The War Zone tarafından aktarılan uzay takip verilerine göre, bir Rus askeri uydusu, Ukrayna'ya istihbarat sağladığı tahmin edilen ABD'ye kayıtlı bir radar uydusuna aralarında sadece yüzlerce metre kalacak kadar yaklaştı.

Aktarılan verilerde Rusya'ya ait Cosmos 2612 uydusunun, Finlandiya merkezli ICEYE şirketinin ABD koluna ait ICEYE-X36 uydusunun çok yakınından geçmiş olabileceği ifade edildi.

YAKLAŞIK 500 METREYE KADAR YAKLAŞILDI

Breaking Defence'nin aktardığı bilgiye göre, ABD merkezli uzay takip şirketi LeoLabs iki uydu arasındaki en yakın mesafeyi yaklaşık 500 metre olarak hesapladı. Defence News ise ICEYE'nin 2022 senesinden bu yana Ukrayna'ya radar görüntüleri sağladığını ifade etti.

The War Zone'un haberine göre Cosmos 2612, Rus ordusunun Nisan ayında fırlattığı altı uydudan biri olarak biliniyor. Mayıs ayında bu uydulardan dördü bir ICEYE uydusuna yaklaşmıştı. ICEYE-X36, bir hükümet yerine özel bir şirkete ait olan ticari bir uydu konumunda, ancak şirket ordulara radar görüntüleri satıyor ve ABD ile müttefiklerine veri sağlıyor.